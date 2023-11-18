Западные истребители не изменят ход войны в Украине.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии изданию "РБК-Украина".

"В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает её, потому что только с самолётами вы не вернёте обратно территории", - подчеркнул глава эстонского Минобороны.

По мнению Певкура, украинским военным для боевых действий сейчас в первую очередь нужны боеприпасы. В частности, это касается дальнобойных ракет.

Министр напомнил, что всего 50 стран соглашаются предоставлять Украине оружие для войны с Россией, что составляет около 1 миллиарда населения, что в совокупности - одна седьмая или немного больше от всего мирового населения.

"Так что, когда вы смотрите на это в перспективу, то понимаете, что все еще есть много стран, которые не заняли ничью позицию в этом конфликте", - сказал Певкур.

Для многих стран в мире, уточнил министр, война в Украине не самая важная тема. Но для Эстонии это не так, поскольку данные события изменят европейскую структуру безопасности в ближайшие годы.

Ранее главком ВСУ Залужный заявил, что к моменту получения Украиной F-16 уже не будут так эффективны, как могли быть раньше.

Мы также сообщали, что в Воздушных силах опровергают, что Румыния начала обучение украинских пилотов на F-16.