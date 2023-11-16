Тупиковая ситуация в Украине, скорее всего, продлится еще минимум год.

Об этом пишет журнал The Time.

"Хваленое контрнаступление Украины не принесло большого прогресса на местах, усиливая опасения на Западе, что американские и европейские налогоплательщики финансируют все более дорогостоящую тупиковую ситуацию", – говорится в статье.

Другие тезисы публикации:

"Западная помощь, которая могла бы быть направлена Украине, теперь разделяет фокус внимания с поддержкой Израиля и гуманитарной помощью палестинскому гражданскому населению, оказавшемуся в опасности. Что еще хуже, правительства Вашингтона и европейских стран не сходятся во взглядах в этой битве, как в отношении Украины, а разногласия между западными правительствами усугубляют напряженность". "Западные лидеры тихо предупреждают президента Украины Владимира Зеленского, что время работает не на стороне его страны". "Что Запад мог бы предложить Зеленскому в обмен на его готовность начать торговаться с Путиным?.. НАТО могло бы предложить полноправное членство с вытекающими из этого гарантиями защиты. Но члены (альянса) по обе стороны Атлантики будут возражать против переброски большого количества войск и оружия в Украину, а также насчет вступления в войну с Россией, если ракетные удары продолжатся по всей стране". "Путин не заинтересован в том, чтобы предлагать какие-либо заслуживающие доверия уступки, на которые, по мнению Зеленского, он мог бы пойти. Президенту России слишком легко призвать новых рекрутов в таком количестве, с которым Украина не может сравниться, хотя бы только для того, чтобы бросить их в огонь. Он также может подождать и посмотреть, что произойдет с поддержкой Запада в следующем году и что решат американские избиратели в ноябре следующего года".

Напомним, военные эксперты считают, что Украине надо перейти к обороне, несмотря на риск потери территорий.

Ранее британский журнал The Economist опубликовал новый материал о тупике на фронте в Украине. Статья озаглавлена "Украинское наступление окончено?" и начинается со слов "Война в Украине зашла в тупик".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отверг предположения о том, что военные операции ВСУ зашли в тупик.