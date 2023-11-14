Воздушные силы Украины опровергают, что в Румынии уже началось обучение украинских пилотов, как накануне писали СМИ.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

При этом он уточнил, что для обучение пилотов в Румынии только начали строить летную базу.

"Будущий центр, который формируется, который строится. Там фундамент только залили, насколько я слышал. Ну есть там взлетно-посадочная полоса, там можно летать, но пока никакой речи об обучении украинских пилотов там не идет. Это не будет сейчас, как пишут СМИ. Пишут, что уже наши соколята полетели. Дурень думкой богатеет", - заявил Игнат.

По имеющейся информации, в этот будущий центр Нидерланды передали пять своих истребителей F-16. Игнат говорит, для того, чтобы освободить пространство для новых F-35 на собственном вооружении.

Ранее в Пентагоне заявили, что сроки обучения украинских летчиков на F-16 "будут зависеть от способностей".

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