Украинские пилоты на следующей неделе начнут обучение на F-16.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что небольшое число пилотов, прибывших в США в прошлом месяце для участия в курсах английского языка на базе ВВС Лекленд в Техасе, прошли первый тест на знание английского языка.

Теперь они направляются на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Аризоне. Там они будут тренироваться в 162-м авиакрыле, главном учебном центре F-16 ВВС.

Пилоты сначала изучат основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах, что типично для любой программы подготовки пилотов ВВС, пишет Politico.

Ранее сообщалось, что первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США до конца года.

Также на днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон возглавит коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные Военно-воздушные силы.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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