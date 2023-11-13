В Румынии сегодня стартует обучение украинских пилотов на F-16 - СМИ
В Румынии сегодня начинается обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Программа продлится около полугода.
Об этом сообщает газета DW.
На военно-воздушной базе Фетешти министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен откроют сегодня Европейский учебный центр F-16, где начнут обучаться украинцы.
Накануне Нидерланды отправили в Румынию первые пять F-16.
Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила о начале обучения украинских лётчиков на истребителях F-16 в Аризоне.
Также мы сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон возглавит коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. При этом, по словам Остина, применение Украиной F-16 может начаться не ранее будущей весны.
Война в Украине идет уже 628-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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