В Румынии сегодня начинается обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Программа продлится около полугода.

Об этом сообщает газета DW.

На военно-воздушной базе Фетешти министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе со своей нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен откроют сегодня Европейский учебный центр F-16, где начнут обучаться украинцы.

Накануне Нидерланды отправили в Румынию первые пять F-16.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила о начале обучения украинских лётчиков на истребителях F-16 в Аризоне.

Также мы сообщали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон возглавит коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные Военно-воздушные силы. При этом, по словам Остина, применение Украиной F-16 может начаться не ранее будущей весны.

Война в Украине идет уже 628-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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