После утреннего удара РФ по поселку Казачья Лопань погиб мужчина
Во вторник, 21 ноября, около 6 утра РФ ударила по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В результате обстрела был поврежден частный жилой дом, произошел пожар.
После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины.
Ранее мы писали о том, что по больнице и шахте в Селидово войска РФ нанесли четыре ракетных удара.
А также, что ночью силы ПВО сбили девять "Шхедов" и ракету.
Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.
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