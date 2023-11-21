Президент Украины Владимир Зеленский призвал главкома ВСУ Валерия Залужного и украинских генералов не заниматься политикой. Об этом он заявил в интервью The Sun.

Зеленский заявил, что во время войны военные не могут заниматься политикой, так как это "не ведет к единству нации". Хотя считает, что такое право они имеют.

"Тогда он должен войти в политику, и тогда он не сможет заниматься войной. Если вы управляете войной, помня о том, что завтра вы будете заниматься политикой или выборами, то на словах и на линии фронта вы ведете себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка. При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии, и все, и не может быть двух, трех, четырех, пяти", - заявил президент.

Заявление Зеленского с призывом к Залужному соблюдать иерархию и не заниматься политикой - первое публичное подтверждение конфликта с главкомом со стороны президента.

У этого конфликта две составляющие.

1. Несовпадение оценок президента и главкома по ситуации на фронте и по дальнейшей стратегии войны (что выразилось в полемике по поводу статьи Залужного в Economist).

2. Популярность Залужного в Украине и его сильные позиции среди западных союзников, что автоматически делает его главной альтернативой Зеленскому в глазах тех сил внутри страны и за ее пределами, которые считают необходимым смену власти в стране.

Напомним, ранее Зеленский отверг предположения о том, что военные операции ВСУ зашли в тупик, как утверждал главком Валерий Залужный.

Также он заявил, что Украина не будет стремиться заключить мир с Россией "любой ценой".

О перспективах главкома ВСУ Валерия Залужного на возможных выборах мы писали в отдельном материале.