Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "сложной обороне" под Лиманом, Бахмутом и Авдеевкой. Об этом он сообщил по итогам ежедневного селектора.

"Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях. Наступательные действия на юге", - написал президент.

Карта украинского военного ресурса DeepState показывает продвижение РФ южнее Бахмута в последние дни - в районе Клещеевки и Андреевки, которые ВСУ освободили в сентябре.

Также Зеленский сообщил, что заслушал информацию от разведок по некоторым международным событиям, а также планам врага.

"Хорошие результаты демонстрирует черноморский "зерновой коридор". Последние дни были рекордными по объему перевозимых грузов", - отметил он.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска атакуют на Купянском и Бахмутском направлениях. Украинская армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута.