Утром 22 ноября Генштаб ВСУ обнародовал сводку ситуации на фронте.

Главное из нее.

В ночь на 22 ноября противник нанес очередной авиационный удар, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские дроны уничтожены. Также захватчики атаковали ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровский район Одесской области, а ракетой Х-22 - город Запорожье. Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан.

За прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия у Северского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 атак противника вблизи Клещиевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работино и Каменского Запорожской области.

Война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

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