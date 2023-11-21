Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 21 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области, а также продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 33 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и восточнее Петропавловки,

Лиманском – возле Северска,

Бахмутском – в районах Клещеевки и восточнее Южного,

Авдеевском – восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – западнее Старомайорского,

Запорожском – в районе Работино и Каменского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 37 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов. ПВО уничтожила ракету "Искандер-К" и 9 из 10 ударных БПЛА, запущенных Россией.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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