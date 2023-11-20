За прошедшие сутки произошло 46 боевых столкновений. Россияне нанесли 1 ракетный и 17 авиационных ударов, совершили 94 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении силами обороны отражено 7 атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 11 атак в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силами обороны отражено 12 атак восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 16 атак в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что американские истребители F-16 смогут решить целый ряд военных задач и существенно повлиять на ход войны.

Война в Украине идет уже 635-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.