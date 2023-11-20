Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 20 ноября.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области, а также продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 54 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и восточнее Петропавловки,

Бахмутском – в районах Клещеевки, Андреевки и восточнее Южного,

Авдеевском – восточнее Новобахмутовки, Степного и Авдеевки,

Марьинском – в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки,

Шахтерском – западнее Старомайорского,

Запорожском – в районе Работино и северо-западнее Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла 3 авиаудара, совершила 12 обстрелов из РСЗО и нанесла удар 18 "Шахедами".

5. Авиация ВСУ нанесла два удара.

Война в Украине идет уже 635-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики и западные СМИ пишут, что на юго-востоке от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Deep State уточняет, что россияне продвинулись в районе станции Ясиноватая-2 в авдеевской промзоне. Под Бахмутом россияне продолжают наступать севернее Клещеевки. Также активные бои ведутся под Старомайорским на Времьевском выступе.

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