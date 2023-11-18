В течение суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. ВС РФ нанесли 5 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Также в ночь на 18 ноября противником были нанесены авиационные удары по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА типа "Шахед-136/131". В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 29 из 38 БПЛА.

Россияне также нанесли авиационный удар в районе деревни Степка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20-ти населённых пунктов, среди них:

Клюсы, Янжуловка, Михальчина Слобода Черниговской области;

Зноб-Новгородское, Рожковичи, Чуйковка Сумской области;

Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник безуспешно вёл штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито шесть атак.

На Лиманском направлении враг вёл штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, но успеха не имел. Нанёс авиационные удары в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражены семь атак.

На Авдеевском направлении враг вёл безуспешные штурмовые действия в районах населённых пунктов восточнее Керамики, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны было отбито 23 атаки.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам россиян подверглись такие населённые пункты, как Михайловка, Тягинка, Гигантское Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам РФ потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В районе населенного пункта Крынки Херсонской области дезертировали около 20 военнослужащих российских оккупационных войск.

Ранее в Вооружённых Силах рассказали о наступлении на левом берегу Херсонской области.

Мы также сообщали, что армия РФ сосредоточила основные усилия на Купянском и Бахмутском направлении, восстанавливая потери.