Российские регионы, которые относятся к Центральному федеральному округу, усилили противовоздушную оборону и приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании, посвященном ситуации в округе. Его слова передают российские СМИ.

Секретарь Совбеза сообщил, что "оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона".

"Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов", - перечислил другие меры Патрушев.

Также, указал он, "правительством РФ приграничным с Украиной регионам предоставлены необходимые средства на обустройство линий территориальной обороны".

"Организована работа по актуализации перечней объектов ТЭК, подлежащих категорированию с учетом новых вызовов и угроз. Утверждены критерии отнесения объектов всех видов транспорта к критически важным и потенциально опасным объектам, а также определены категории их значимости и опасности", - добавил он.

В состав Центрального федерального округа РФ входят граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области. Их территории регулярно подвергаются атакам БПЛА. Так, в середине октября территорию России атаковали 27 беспилотников.

А в начале октября под Белгородом дроны поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф".