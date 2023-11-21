Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 22 ноября.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражены

12 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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