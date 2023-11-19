Из охваченной боями Авдеевки в Донецкой области спасли двух потерявшихся лошадей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и публикует соответствующее видео.

По данным Нацполиции, кони бродили по городу с весны 2023 года, лишившись крова на ферме в Ласточкино, которую тогда разбомбили. Животные одичали и не давались в руки людей.

Чтобы вывезти лошадей, в Авдеевку приехал конюх с собственной лошадью с целью приманить двух коней. План сработал: кони пошли за всадником.

"Единичные жители могли видеть эту сюрреалистическую процессию: всадника и двух лошадей, медленно следовавших за ним под звуки взрывов. Таким образом кортеж добрался до соседнего села, а уже в ближайшее время лошадей будут эвакуировать за пределы области", - рассказали в полиции.

Напомним, зимой из прифронтового Угледара в Киевскую область эвакуировали семь измученных племенных лошадей.

Ранее мы писали, что в прошлом году в поселке Метелкино под Северодонецком, где шли ожесточённые бои, в результате обстрелов сгорел конно-спортивный комплекс "Виртуоз". Все лошади погибли.