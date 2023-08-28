Башкиры, которые воюют в армии РФ, начали использовать на фронте лошадей.

Об этом сообщают башкирские СМИ.

По их данным, две лошади теперь задействованы в объезде позиций и перевозке грузов.

"Можем и шишиги (грузовой автомобиль ГАЗ-66) использовать, и квадроциклы. Но с ними есть риск быть обнаруженными. А на утренней зорьке на лошадях можно бесшумно и незаметно доставить все что нужно до боевых позиций. На двух конях это порядка 200 кг. За утро можно успеть выполнить два рейса", - сообщил командир с позывным Башкир.

В будущем фронтовое поголовье хотят увеличить до 10 коней.

Об использовании россиянами на фронте квадроциклов как эффективного средства подвоза еды и боеприпасов ранее рассказывал воюющий под Бахмутом снайпер ВСУ Константин Прошинский.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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