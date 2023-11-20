Украинская армия контратаковала на Авдеевском направлении и продвинулась возле железной дороги к юго-востоку от поселка Степное. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области вблизи Новопрокоповки.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

ISW пишет, что российские войска проводили наступательные операции вблизи Бахмута, но не совершили никаких подтвержденных продвижений 19 ноября. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы атаковали и продвигались к югу от Шумов (23 км к югу от Бахмута), а также контратаковали вблизи Авдеевки и продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские "военкоры" заявляют, что украинские войска отбили позиции у железной дороги у Степного и контратаковали у Авдеевского коксохимического завода.

Российские войска проводили наступательные операции вблизи Авдеевки, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к югу от Новокалинового, к востоку от Новобахмутовки, а также вблизи Северного и Авдеевки.

Также в сводке ISW говорится, что украинские войска продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и, как сообщается, добились прогресса. Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ продвинулись вблизи Новопрокоповки и Ровно (8 км к западу от Работино).

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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