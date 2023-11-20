Российские войска атакуют на Купянском и Бахмутском направлениях. Украинская армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем телеграм-канале.

По его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага на многих участках фронта и наносят россиянам урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Купянском направлении россияне вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки. Атаки отражены нашими воинами.

Бахмутское направление. Россияне пытались атаковать в районах Клещеевки и Андреевки. Все атаки были отражены.

Наша армия продолжает штурмовые действия южнее Бахмута. Силы обороны наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - написал Сырский.

Напомним, в утренней сводке украинского Генштаба заявлялось, что Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Также американский Институт изучения войны сообщил, что украинская армия контратаковала на Авдеевском направлении и продвинулась возле железной дороги к юго-востоку от поселка Степное. Также ВСУ продвинулись на западе Запорожской области вблизи Новопрокоповки.