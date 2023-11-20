В начале недели в Авдеевке Донецкой области продолжаются активные боевые действия.

На выходных мы сообщали о том, что российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой.

Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. "Промка" - это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, "промка" находится на возвышенности и, если ее захватят россияне, то это усложнит положение украинского гарнизона в Авдеевке.

Как сообщают еще с субботы российские телеграм-каналы, а также украинские и западные военные аналитики, армия РФ "проломила" в "промке" оборону со стороны Ясиноватой и продвинулись на расстояние до полукилометра.

Также продолжаются бои на северном фланге. Российские паблики сообщили вчера о контратаке ВСУ под Степным.

При этом украинский телеграм-канал Deep State этот контрудар не подтверждает. По его данным, россияне продвинулись на севере в сторону Новокалинового (российские паблики пишут о выходе на окрестности села).

Судя по динамике карты Deep State за последние пять дней, россияне продвинулись к северо-западу от Степного, к югу от Веселого и со стороны Ясиноватой.

То есть план по постепенному окружению Авдеевки россияне продолжают реализовывать. Остановить его ВСУ могут контрударом по флангам, как это было в мае под Бахмутом. Но россияне, очевидно, это учитывают, а по свидетельству украинских военных, укрепляют свои фланговые позиции.

Напомним, американский Институт изучения войны сообщил, что украинская армия контратаковала на Авдеевском направлении и продвинулась возле железной дороги к юго-востоку от поселка Степное.

А на днях президент Владимир Зеленский говорил, что армия РФ усилила штурмы на ряде направлений: в районе Авдеевки, под Купянском и Донецком.