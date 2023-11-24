Зима в этом году должна быть легче, чем в прошлом, поскольку Украина подготовилась к ней, а у россиян нет такого количества ресурсов, как в начале войны.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Киев 24".

По словам Плетенчука, кроме инфраструктуры, подготовилась и система реагирования на угрозы.

Спикер добавил, что у россиян уже нет таких ресурсов, как в начале войны. Это касается и тактики применения этих ресурсов.

"Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошла. Но не нужно расслабляться, не нужно игнорировать воздушные тревоги. Ракетная опасность серьезная. Но если говорить о ракетах "Калибр", то у россиян логистический разрыв. Корабли они передислоцировали в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе", - сказал Плетенчук.

Ранее газета The New York Times писала, что энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад. Ее не успели полностью отремонтировать после прошлогодних российских обстрелов, а запасного оборудования не хватает, особенно трансформаторов. В то же время усилена противовоздушная оборона энергообъектов.

Перед этим Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины заявило, что к началу зимы критические объекты украинской энергетики получили три уровня защиты от атак с воздуха.