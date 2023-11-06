К зиме 2024 года в РФ было произведено около 870 высокоточных ракет с дальностью полёта более 350 км.

Об этом сообщил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.

По данным ведомства, это примерно столько же, сколько у россиян было к 2022 году.

Ориентировочные цифры запасов россиян таковы:

165 "Калибров";

160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;

290 "Искандер-М" и "Искандер-К";

80 "Кинжалов";

150 ракет Х-22/Х-32.

Скибицкий констатирует, что Москве удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления такого запаса.

По словам представителя ГУР, Украина готовится к ударам противника. Скрибицкий уверен, что РФ успехов не добьётся.

Ранее Силы обороны юга сообщали, что РФ копит ракеты для массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.

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