Для удара по Украине Москва накопила к зиме около 870 дальнобойных ракет - ГУР
К зиме 2024 года в РФ было произведено около 870 высокоточных ракет с дальностью полёта более 350 км.
Об этом сообщил представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.
По данным ведомства, это примерно столько же, сколько у россиян было к 2022 году.
Ориентировочные цифры запасов россиян таковы:
- 165 "Калибров";
- 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;
- 290 "Искандер-М" и "Искандер-К";
- 80 "Кинжалов";
- 150 ракет Х-22/Х-32.
Скибицкий констатирует, что Москве удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления такого запаса.
По словам представителя ГУР, Украина готовится к ударам противника. Скрибицкий уверен, что РФ успехов не добьётся.
Ранее Силы обороны юга сообщали, что РФ копит ракеты для массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.
Война в Украине идет уже 621-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 620-го дня. Как заявили в этот день в американском Институте изучения войны, россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки. На этом фоне динамично развивается ситуация на фронте по линии реки Днепр в Херсонской области - там идут ожесточенные бои. Одной из главных тем воскресенья стал произошедший накануне, 3 ноября, удар ракетой "Искандер" по построению служащих 128-й штурмовой бригады, в результате которого погибли военные и гражданские лица.
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