Украина планирует зимой масштабные удары дронов по Крыму и территории России.

Об этом британскому изданию Independent заявил бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов, курирующий подразделения по работе с БПЛА.

"Украина готовится начать крупное зимнее наступление беспилотников против России, поскольку суровые погодные условия препятствуют наземным атакам", - пишет газета со ссылкой на Баранова.

"Крым и приграничные районы внутри России столкнутся с новыми воздушными бомбардировками", - говорится в статье.

По его словам, Украина хочет закрепить "значительные успехи", достигнутые за последние несколько недель, когда некоторые из важнейших военных объектов РФ попали под удар украинских дронов-камикадзе.

Ранее Financial Times писал о нехватке боеприпасов в Украине и проблемах с наращиванием их производства.

ГУР поразило российскую радиорелейную станцию "Подлет" на территории Белгородской области. Она находилась в приграничной зоне около села Красная поляна Шебекинского района. Сообщается, что станция выведена из строя, а личный состав понес потери. Судя по видео, удар наносился дроном.

Война в Украине идет уже 620-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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