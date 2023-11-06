Украинцы закупают свечи и "готовятся к самой ужасной зиме".

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.

Министр также дал понять, что Украина уже не надеется на передачу ФРГ дальнобойных ракет Taurus. Правда, Киев хочет получить от Берлин хотя бы ПВО.

"Мы готовимся к самой ужасной зиме в истории. Поэтому мы закроем глаза, если не получим Taurus, но получим системы ПВО. Мы стараемся защитить наши электростанции как можно лучше. Но россияне учатся", – сказал Кулеба.

По словам главы МИД, сейчас Киев все же продолжает переговоры о получении немецких ракет. Кулеба считает, что люди часто забывают о тех значительных сдвигах, которые уже произошли в отношении Германии к вопросу поставок оружия Украине.

"Я не думаю, что канцлер боится Путина. Тема Taurus для нас еще не закрыта, и мы продолжаем над ней работать. Германия всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, но не берут во внимание, какой огромный поворот она уже сделала. Вспомните время до 24 февраля 2022 года, когда люди говорили только о дружбе с Россией. Сегодня этого уже никто не делает", - заявил Кулеба.

В середине октября немецкий посол Мартин Егер заявил, что поставок ракет Taurus Украине пока не будет.

"По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии Олаф Шольц очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали", – сказал дипломат.

Однако на Германию оказывают давление союзники с целью заставить ее поставить Украине ракеты большой дальности.