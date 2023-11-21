Контрнаступление Украины не дало ожидаемого результата, а зима для нее будет "непростой".

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

"Контрнаступление Украины не идет так, как ожидали сами украинцы. Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя не только уставшими, но и все больше разочаровываются в поддержке Запада и чувствуют, что мы бросаем их. Конечно, это не лучшая отправная точка для того, чтобы пережить суровую зиму", - заявил Павел на совещании высшего командного состава чешской армии в Праге, передает местное издание Blesk.

По его оценке, РФ смогла поставлять своим войскам больше оружия и боеприпасов, чем Запад Украине.

"Зима, конечно, будет непростой для Украины", - сказал Павел, обратив внимание на разрушенную энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее мы сообщали, что армия РФ ежемесячно получает в среднем в три раза больше военной техники, чем ВСУ.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска открыли под Авдеевкой еще один фронт - пошли в наступление с юго-востока, от Ясиноватой. Это место известно еще с 2014 года как промзона - там находились основные укрепления украинской армии еще со времен АТО. Это ближайшая точка Авдеевки в направлении Донецка, с нее простреливалась дорога между Донецком и Горловкой. Кроме того, она находится на возвышенности.

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