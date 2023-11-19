В начале войны в Белом доме были уверены, что Киев падет в течение трех дней и готовились эвакуировать 40 тысяч человек - граждан США и всю украинскую политическую элиту.

Об этом пишет в книге "Польша на войне" журналист издания Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Парафянович на основе бесед с представителями польской власти. Ключевые положения работы приводит в Х польский публицист Филип Домб-Мировский.

Наиболее скептичен по поводу шансов Украины выстоять был советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Парафянович утверждает, что он спорил на эту тему с секретарем польского президента Якубом Кумохом, который был убежден, что Украина победит.

Как написано в книге, позже по тем же причинам США неохотно оказывали дополнительную помощь в виде тяжелого вооружения. Вашингтон согласился предоставить танки после встречи Байдена и Анджея Дуды, на чем настаивала Варшава. Вскоре после этого ВСУ передали партию Т-72.

Однако Белый дом продолжал посылать неоднозначные сигналы по поводу передачи истребителей. Варшава хотела, чтобы США присоединились к ней в деле передачи самолетов, чтобы защитить Польшу от возможного возмездия со стороны России.

"В конце концов Варшава устала от нерешительности и нежелания США и действовала самостоятельно. Разобрали около 10 истребителей МИГ-29 и оставили их по частям в лесополосе недалеко от границы. Киев был уведомлен о "бесхозных" запчастях, которые затем забрал и быстро собрал на украинской стороне границы. Это произошло за несколько месяцев до официальной передачи самолетов международной коалиции", - сказано в посте Домб-Мировского.

В СМИ регулярно всплывают инсайды о войне в Украине.

Так, летом в Пентагоне признали: США изначально понимали, что контрнаступление Украины будет тяжелым.

А американская пресса писала, что разведка США и администрация Белого дома узнала о планах широкомасштабного вторжения РФ в Украину еще в октябре 2021 года.