Пришло время прекратить "магические размышления" о поражении России, пишет Wall Street Jornal.

Об этом пишет Юджин Румер, бывший офицер американской разведки.

Он фиксирует, что контрнаступление не привело к прорыву, который дал бы Киеву сильную позицию на переговорах, а двухпартийная поддержка Украины в США сведена на нет.

"На линии фронта нет никаких признаков того, что Россия проигрывает войну на истощение. Российская экономика пострадала, но она не разрушена. Власть Путина у власти парадоксальным образом усилилась после неудавшегося июньского мятежа Евгения Пригожина. Народная поддержка войны остаётся твёрдой, а поддержка Путина со стороны элиты не сломалась", - пишет Румер.

Также обещания Запада нарастить военные поставки не оправдались, а санкции "помешали военным усилиям Путина гораздо меньше, чем ожидалось".

"Российские оборонные заводы наращивают объемы производства, а устаревшие советские заводы превосходят западные заводы, когда дело доходит до столь необходимых товаров, таких как артиллерийские снаряды", - говорится в статье.

Российские "технократы, ответственные за управление российской экономикой, доказали свою устойчивость, адаптируемость и изобретательность. Повышенные цены на нефть, отчасти вызванные тесным сотрудничеством с Саудовской Аравией, пополняют государственную казну. Украина, напротив, сильно зависит от вливаний западных денег".

Также Россию по-прежнему поддерживают в различных частях "глобального Юга", который обвиняет Запад в двойных стандартах.

Автор предлагает западным странам заявить своей общественности "о продолжительном характере угрозы, исходящей от смелой, ревизионистской России" и продолжать помогать Украине, в том числе после окончания боевых действий.

Ранее мы сообщали, какова стратегия "долгой войны" у Украины и Запада, а также писали о том, что журнал The Economist спрогнозировал затяжную войну в Украине.