В западных СМИ появилась ещё одна статья о тупике в войне в Украине.

The Economist пишет, что "сейчас факты свидетельствуют о том, что контрнаступление Украины сейчас гораздо дальше заявленной минимальной цели, и что война, возможно, действительно вошла в период военного тупика. Следующий год будет трудным и опасным периодом для Украины".

Контрнаступление ВСУ, начавшееся в июне, достигло скромного прогресса на флангах Бахмута. "Сочетание уставших подразделений, ограниченного количества боеприпасов и влажной погоды замедлит наступательные действия зимой, хотя отдельные атаки небольших пехотных подразделений будут продолжаться", пишет издание.

The Economist отмечает, что зимой предположительно состоится новая интенсивная кампания дальних ударов с обеих сторон. Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова атакует украинскую энергосистему. Украина накапливает беспилотники и будет продолжать наносить удары по Крыму с помощью американских ракет ATACMS.

ВСУ могут расширить свои атаки, включив в них энергосистему РФ для того, чтобы создать "определенную форму сдерживания". "Эти удары могут помочь украинскому боевому духу, но их стратегическое влияние, скорее всего, будет скромным", - говорится в статье.

"Решающий вопрос 2024 года состоит в том, какая сторона сможет быстрее восстановить более качественные силы. Частично это вопрос человеческих ресурсов. Российская армия собрала достаточное количество войск, чтобы удерживать линию фронта в течение лета. Если она захочет перейти в наступление, как это было зимой 2022-23 годов, ей, возможно, придется провести новую большую волну мобилизации. Она также имеет большой резерв призывников, хотя вовлечение их в войну связано со значительными политическими рисками", - пишет издание.

Украина также должна решить, призывать ли в армию мужчин моложе 20 лет, многие из которых до сих пор избегали призыва.

Кроме того, военные нуждаются в оружии и боеприпасах. Россия нарастила оборонное производство в конце 2022 года, и в течение 2024 года она может произвести более 2 млн. снарядов, а также сотни новых и отремонтированных танков. Северная Корея также посылает огромное количество снарядов.

Западные правительства инвестировали меньше, поэтому Украина вряд ли будет иметь преимущество в артиллерийских боеприпасах, пишет The Economist.

Украина не получит еще одного массового притока техники, как это произошло весной 2023 года. Вместо этого основное внимание будет сосредоточено на помощи Запада в ремонте техники, говорится в материале.

Ключевое решение для западных правительств заключается в том, будут ли они сами производить оружие или передадут конфиденциальную интеллектуальную собственность украинским заводам.

Издание считает, что каждая сторона надеется перехватить инициативу. Украина хочет сохранить возможность весеннего наступления, но "ей будет сложно собрать для этого сухопутные силы".

Ключевой вызов на 2024 год, заключается в том, смогут ли партнеры Украины расширить и улучшить обучение украинских войск. Летнее наступление выявило множество проблем. Некоторые из них необходимо будет исправить, чтобы следующее серьезное наступление было более успешным. Например, украинским батальонам и бригадам требуется гораздо больше штабных офицеров, способных планировать и командовать сложными операциями с участием многих подразделений на широком фронте, пишет The Economist.

"Если ни одна из сторон не сможет создать значимую наступательную угрозу в 2024 году, в войне, скорее всего, будут доминировать факторы, выходящие за рамки поля боя. Черное море может стать все более центральным: Россия будет атаковать грузовые суда, а Украина нанесет удары по российскому флоту и объектам. Стратегия России проста: продолжать идти до тех пор, пока партнеры Украины не устанут. Запад намерен придерживаться выбранного курса. Оптимистичные чиновники на Западе утверждают, что война ускоряет политическое разложение России. Но пессимисты предупреждают, что Путин может продолжать в том же духе годами", - подводит итог издание.