В Крыму бушует сильнейший шторм. В районе Евпатории море вышло из берегов и затопило дороги. Из прибрежных зон из-за подтопления домов в этом курортном городе уже идет эвакуация людей.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

По их данным, в поселке Героевское на берегу Керченского пролива из-за шторма оказались заблокированы 40 домов.

Ураганный ветер до 40 м/c накрыл западное побережье Крыма.

В Севастополе мощный ветер валит деревья и рвет металлические заборы.

"Глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о создании на полуострове оперативного штаба в связи с ухудшением погодных условий. Все "службы" приведены в состояние повышенной готовности. Также он объявил на полуострове в понедельник выходной день в связи с ухудшением погодных условий.

В Краснодарском крае России тоже бушует стихия: волны высотой 8 метров ожидаются на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсе.

Между тем с Черного моря надвигается мощный циклон на Москву. Он повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре, прогнозируют в российском Гидрометцентре.

"Это будет не просто обычный снег, а снегопад. Один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября", - отметили синоптики.

Ранее мы писали, что сегодня ухудшилась погода в Одесской области. Из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени, а также частично закрыта трасса на Киев.

Завтра в Одессе из-за сильных снегопадов все школы переходят на дистанционный режим.