Вчера, 19 ноября, у черноморского побережья Турции во время шторма затонуло турецкое грузовое судно с 12 членами экипажа на борту. Властям не удалось связаться с экипажем.

Об этом сообщает Reuters.

Судно затонуло после удара о волнорез. Плохая погода не позволила воздушным и морским судам провести поиски.

По данным СМИ, судно Kafkametler перевозило груз ферросплавов из российского Темрюка в турецкую Алиагу.

Напомним, накануне шедший из Одессы под флагом Камеруна сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли, расположенного в турецкой провинции Зонгулдак. С судна были успешно эвакуированы все 13 членов экипажа.

Также мы писали, что недавно балкер Georgia S под флагом Либерии наткнулся на мину после того, как вышел из украинского порта "Южный". Судно с пшеницей на борту подорвалось на морской мине при движении по временному зерновому коридору и получило незначительные повреждения.

Перед этим турецкий грузовой корабль подорвался на мине и получил незначительные повреждения у берегов Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Экипаж не пострадал.