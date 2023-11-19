Шедший из Одессы под флагом Камеруна сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли, расположенного в турецкой провинции Зонгулдак.

Об этом сообщает управление мореходства министерства транспорта Турции.

По информации ведомства, с судна были успешно эвакуированы все 13 членов экипажа.

"После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам", — сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (в 9:00 по Киеву).

Сухогруз 3 ноября вышел из Одессы.

Также в управлении заявили, что сигнал тревоги подал еще один корабль - сухогруз Kafkametler под флагом Турции. Как сказал капитан судна, оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. В управлении указали, что контакт с сухогрузом установить пока не получилось из-за шторма, была начата спасательная операция. По данным Минтранса, судно с 12 членами экипажа следовало из порта Темрюк в Краснодарском крае в порт Алиага, находящийся в турецкой провинции Измир.

Вчера мы сообщали о непогоде в Одессе, куда с моря пришёл мощный шторм.

А позавчера на мине в Черном море подорвался балкер Georgia S, который перевозил зерно под флагом Либерии из Одессы.