Испанский остров Майорка страдает из-за сильнейшего шторма. Ураганные ветры скоростью более 120 километров в час и проливные дожди обрушились на популярный курорт.

Видео и фото стихии публикуют соцсети.

На них туристы бегут с пляжей в поисках убежища, а шезлонги разлетаются по берегу.

Небольшое количество людей получили незначительные травмы после того, как круизный лайнер P&O оторвался от причала и столкнулся с грузовым судном во время шторма.

Курортные отели стали неузнаваемыми после сильных ветров, дождя и града: бассейны превратились в болота, наполненные грязью и мусором, в корпусах пропадало электричество.

Местные СМИ сообщают, что сегодня утром на острове произошло более 80 инцидентов, связанных с подтоплениями и ветром. Так, на острове падали согнутые ветром пальмы, по улицам летели обломки предметов, а автомобилисты с трудом передвигались по затопленным дорогам при плохой видимости.

Туристы безвылазно сидят в отелях, боясь выйти на улицу.

Среди пострадавших от шторма оказалась беременная женщина из Кальвии, на которую упал дорожный знак.

Aquesta imatge s'ha fet viral. El vent arrossega les cadires d'un bar del Port d'Andratx mentre una dona intenta travessar el carrer. pic.twitter.com/IH3GBsEJpK August 27, 2023

Неделю назад мы сообщали, что на Южную Калифорнию впервые почти за 90 лет идет мощный тропический шторм.

Недавно известный голландский исследователь климата Леон Симонс предупредил, что из-за усиления явления Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии.