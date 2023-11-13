В сети появилось видео судна под флагом Либерии, пострадавшего от ракетной атаки РФ 8 ноября.

Соответствующие кадры опубликовали телеграм-каналы.

На видео можно заметить повреждения оборудования, разбитые стекла, посеченные осколками поверхности.

В результате удара с самолетов тактической авиации РФ в Черном море по кораблю погиб украинец, 43-летний лоцман 1-го класса Сергей Сурин. Судно должно было перевозить руду из Украины в Китай.

Напомним, 8 ноября Россия нанесла удар по гражданскому судну под флагом Либерии в момент его захода в порт Южный. Об этом сначала написали украинские и российские военные паблики, а затем подтвердил экс-спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Удар наносился противорадиолокационной ракетой Х-31П. Три члена экипажа - граждане Филиппин - ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения.

Ранее Россия пригрозила топить все корабли, которые идут в украинские порты.

Также мы писали, что в сентябре премьер Британии заявил о попытке России обстрелять гражданское грузовое судно в Черном море.