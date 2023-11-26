Согнутая опора ЛЭП, поваленная труба, люди без света. На юге Украины разбушевалась непогода
Южные области Украины и аннексированный Крым находятся во власти мощной стихии.
Фото ее последствий публикуют в соцсетях.
Так, компания "Укрэнерго" опубликовала снимок того, что в Одесской области натворила вьюга: напора ветра не выдержала одна из металлических опор линии электропередачи и согнулась, как сухая ветка. Также были повреждены распределительные сети облэнерго, начались перепады напряжения в электросети.
В населенном пункте Вилково скорость ветра составила 35 м/с, что соответствует показателям урагана по шкале Бофорта.
Вследствие непогоды оказались обесточены многие потребители в Одесской и Николаевской областях.
Ремонтные бригады уже начали восстановительные работы, чтобы максимально быстро вернуть стабильное энергоснабжение потребителям. Но из-за значительного объема повреждений и низкой температуры это потребует больше времени, чем в теплую погоду.
Также в Одессе штормовой ветер обрушил трубу котельной на улице Паустовского.
А в Крыму почти 500 тысяч жителей остались без света из-за шторма.
"Отключено линий электропередачи 10кВ - 166, ТП - 1185, 0.4 - 365, населения — 498 тысяч", - сообщают местные "власти".
Самые пострадавшие районы полуострова - Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский и Бахчисарайский. В Черноморском районе из-за отключения света прекращена подача воды, остановлена канализация и централизованное отопление.
При этом "губернатор" Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что по прогнозам пик шторма в Крыму еще впереди. Штормить будет и в Керченском проливе, где находится Крымский мост.
Ранее мы писали, что на столицу надвигается метель. Поэтому перевозчики отменили автобусные рейсы из Киева в Одессу.
В Киевской области и Одессе из-за сильных снегопадов с 27 ноября все школы переходят в дистанционный режим.