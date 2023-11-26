Украинские перевозчики отменили автобусные рейсы из Киева в Одессу.

Об этом "Стране" сообщили в нескольких транспортных компаниях.

"Сейчас продажа билетов недоступна. Движение по трассе Киев-Одесса заблокировано из-за непогоды. Когда возобновится продажа билетов, мы не можем вам сообщить", - заявили в одной из компаний-перевозчиков.

В Одесской области прекратили работу несколько пунктов пропуска на границе, сообщает Госпогранслужба. Причина - резкое ухудшение погодных условий.

"В связи с погодными условиями в населенном пункте Каушаны (Республика Молдова) загружена трасса. Поэтому молдавская сторона приняла решение о прекращении пропуска транспортных средств на свою территорию в пунктах пропуска "Маяки – Паланка – Удобное", "Староказачье – Тудора", - заявили в Госпогранслужбе Украины.

Отметим, Укргидрометцентр предупредил, что на Киев надвигается сильная метель.

"27 ноября порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, метели (I уровень опасности, желтый); ночью и утром порывы 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый). Ночью сильный снег, снежные заносы, на дорогах гололедица", - сообщили синоптики.

Сильные снегопады будут также в Черниговской, Черкасской, Одесской областях. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях - сильный мокрый снег и дождь, местами гололедица. Ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Напомним, сегодня ухудшилась погода в Одесской области. Из-за снегопада полностью перекрыли трассу Одесса-Рени, а также частично закрыта трасса на Киев.

Существенное ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют и на понедельник, 27 ноября.