По состоянию на утро 27 ноября Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, на дорогах гололедица, порывы ветра достигают 22 м/с. Идет ликвидация последствий непогоды.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в телеграм-канале.

По словам главы КГВА, по состоянию на 7.30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируемая. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. Отключений электроэнергии не было, также не было аварий на газовых сетях, а пассажирский транспорт работает по штатному графику, однако движение транспорта затруднено. Кроме того, подготовлены пункты обогрева.

Также идет ликвидация последствий непогоды. Для этого город задействовал около 500 единиц специальной техники и почти 4 500 сотрудников ("Киевавтодор", "Зеленстрой", управляющие компании).

"Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – оффлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу, решают родители", - добавил Попко.

Также в сети появилось видео, как выглядели дороги Киевской области этой ночью.

Напомним, накануне сообщалось, что на столицу надвигается метель, а перевозчики отменили автобусные рейсы из Киева в Одессу.

В Киевской области из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий приняли решение о переводе школ на дистанционный режим с понедельника, 27 ноября.