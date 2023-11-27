Ночью 27 ноября в Одесской области продолжалась ликвидация последствий непогоды. Все службы работали в усиленном режиме.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

По словам Кипера, на некоторых занесенных снегом участках спасателям пришлось привлекать даже БТРы. На юге области снегопады уменьшились, но есть сложности в Одесском районе.

Глава ОВА призвал местных жителей не выходить из дома без крайней необходимости и не садиться за руль.

По состоянию на 07:00 в райотделы полиции Одесской области поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших. Погибших и госпитализированных нет.

В этом числе и 7 фактов ДТП грузовиков, 9 съездов с дороги рейсовых автобусов.

Также появились видео с трасс в Одесской области. Многие машины уже второй день в снежных заносах.

Первое видео сделано на трассе Киев-Одесса в 160 километрах от Одессы, на границе с Николаевской областью.

Три других видео - вчера на дорогах области.

Напомним, накануне из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени. Введены ограничения в движении для грузовиков на автодороге М-05 Киев - Одесса.

Также в Одессе из-за сильных снегопадов все школы переходят в дистанционный режим. При этом детские садики будут работать, но рекомендуют оставить воспитанников дома.