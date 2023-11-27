Утром 27 ноября в МВД опубликовали сводку о ликвидации последствий непогоды на территории Украины. Перекрыты 14 трасс, в 16 областях обесточено 2 019 населенных пунктов.

Информация появилась в телеграм-канале министра внутренних дел Игоря Клименко.

Ситуация по областям:

Одесская область - самая сложная ситуация на севере и юге региона. Снежные сугробы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники. Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили шесть человек. Отбуксировано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 людям, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились шесть человек;

- самая сложная ситуация на севере и юге региона. Снежные сугробы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники. Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили шесть человек. Отбуксировано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 людям, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились шесть человек; Николаевская область - перекрыто движение на 10 участках дорог, сугробы достигают двух метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано;

- перекрыто движение на 10 участках дорог, сугробы достигают двух метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, 75 автомобилей отбуксировано; Черкасская область - вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева;

- вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева; Кировоградская область - вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, на дорогах гололедица, порывы ветра достигают 22 м/с.

Также мы писали, что ночью в Одесской области продолжалась ликвидация последствий непогоды. На некоторых занесенных снегом участках спасателям пришлось привлекать даже БТРы.