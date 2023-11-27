Пользователи ТикТока публикуют все больше видео с метелью, которая вчера вечером накрыла Одессу и область.

На некоторых видео можно заметить, что сильный ветер буквально сносит людей с ног. Девушке, вышедшей из магазина, приходится бежать под напором ветра, чтобы не поскользнуться на оледенелой улице. Одесситу на другом видео бегство не помогло - он упал посреди улицы и проехал несколько метров на спине.

Также местные жители показали, как шквальные порывы гнут тополя вдоль дорог. На одном из роликов мужчина показывает, как ураган повалил деревья в местном дворе, от их падения пострадал один из гаражей.

В то же время находились люди, которые перемещались на электросамокатах, несмотря на вьюгу.

Ранее в Одессе нашли тела трёх человек, замёрзших в непогоду. Местные СМИ предполагают, что умерли бездомные. По их данным, следов насильственной смерти на них не обнаружили.

Мы также публиковали видео, как ночью в Одесской области продолжалась ликвидация последствий снегопада. Все службы работали в усиленном режиме. На некоторых занесенных снегом участках спасателям пришлось привлекать даже БТРы.