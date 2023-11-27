В Одессе нашли тела трех человек, замерзших насмерть из-за снежной бури.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на полицию Одесской области.

Местные СМИ предполагают, что умерли бездомные. По их данным, следов насильственной смерти на них не обнаружили.

"В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева - тело женщины и на Привокзальной площади - мужчину", - пишет издание Думская.

Напомним, ночью в Одесской области продолжалась ликвидация последствий непогоды. Все службы работали в усиленном режиме. На некоторых занесенных снегом участках спасателям пришлось привлекать даже БТРы.

Местных жителей призывают не выходить из дома без крайней необходимости и не садиться за руль.

Накануне из-за снегопада в Одесской области полностью перекрыли трассу Одесса-Рени. Введены ограничения в движении для грузовиков на автодороге М-05 Киев - Одесса.

Кроме того, по Украине из-за снежной бури обесточены 2046 населенных пунктов в 15 областях. Самая сложная ситуация сейчас в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Кировоградской областях.