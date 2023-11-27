В понедельник, 27 ноября, из-за снегопада цены на такси с левого на правый берег Киева повысились в 2-3 раза.

Стоимость проезда с левого берега в разные пункты правого берега столицы стартует от почти 400 грн, а достигает 700 грн и выше.

При этом, даже с такими ценами, не все водители готовы брать заказ.

Кроме того, увеличилось время поездки в связи с пробками, которые образовались почти по всему Киеву.

Вчера в Одессе цена за поездку достигала 900 гривен.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Длится сильный снегопад, на дорогах гололедица, порывы ветра достигают 22 м/с. Идет ликвидация последствий непогоды.

Накануне сообщалось, что на столицу надвигается метель, а перевозчики отменили автобусные рейсы из Киева в Одессу.

Также ночью в Одесской области продолжалась ликвидация последствий непогоды. На некоторых занесенных снегом участках спасателям пришлось привлекать даже БТРы.

Между тем в Украине из-за непогоды на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, большинство - в Николаевской области, где снежные заносы достигают двух метров. В 16 областях обесточены 2019 населенных пунктов. В ряде областей спасатели буксируют автомобили и эвакуируют застрявших людей.