В понедельник, 27 ноября, в Украине идет 642-й день войны с Россией.

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27 ноября

08.45 Демократы в Сенате США хотят через неделю проголосовать за помощь Украине, пишет газета Politico.

Организатором выступает лидер демократического большинства Чак Шумер. В пакет войдет и помощь Израилю.

При этом республиканцы в Сенате "добиваются внесения изменений в политику пограничной безопасности в рамках любого дополнительного законопроекта о расходах". То есть требуют включить в пакет и деньги на укрепление границы с Мексикой.

Они надеются, что "такая сделка поможет получить большинство сопротивляющейся Украине Республиканской партии в Палате представителей".

Шумер же назвал это требование республиканцев "самым большим препятствием" для предоставления помощи Киеву.

Однако без границы за помощь вряд ли проголосует и Палата представителей.

08.18 Кадры ночного удара по Авдеевке.

08.10 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный и 34 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника возле Богдановки, Клещиевки, Андреевки и восточнее Северной Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалинового, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 30 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 7 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

07.40 Ночью в Смоленске сбили один беспилотник, а второй упал на крышу цеха авиазавода.

Как сообщают российские паблики, никто не пострадал, крышу ремонтируют.

07.30 Вечером россияне ударили по Никопольщине и Марганецкой громаде.

Погибших и пострадавших нет.

Ночь в Днепропетровской области прошла спокойно. Без вражеских обстрелов.