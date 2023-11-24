РФ могла накопить под 900 ракет для будущих ударов по энергетике Украины.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Его вывод сделан на основании оценки того, какое количество ракет РФ может производить за месяц, и промежутка времени, когда она их активно не применяла.

"Мощности России озвучивало ГУР. 100 ракет в месяц они могут производить. Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или даже 900. Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", - рассказал Игнат.

Ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что россияне копят ракеты для массированных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 638-го дня. Украинский командующий Александр Тарнавский сообщил о начале армией РФ третьей волны штурма под Авдеевкой. По его словам, ВСУ уверенно удерживают там оборону, а РФ несет большие потери в живой силе и технике. Между тем украинские военные, которые находятся в Авдеевке, рассказывают о тяжелой ситуации в городе.

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