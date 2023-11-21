США опасаются, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для ведения войны против Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Иран уже предоставил России боевые беспилотники, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Поэтому мы обеспокоены тем, что Иран рассматривает возможность предоставления России баллистических ракет для использования в Украине", — сказал Кирби.

Обеспокоенность по поводу баллистических ракет в Белом доме усилилась после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Тегеран в сентябре, где ему продемонстрировали иранские баллистические ракеты "Абабиль" и "Фатех-110".

В октябре истек срок действия резолюции Совета безопасности ООН, которая запрещала Ирану экспортировать ракеты с дальностью действия от 300 километров и ограничивала закупки ракетных технологий.

Известно, что Украина не может защищаться от иранских баллистических ракет Fateh и Zolfaghar, если Россия купит их у производителя. Об этом заявил в эфире телемарафона официальный представитель командования ВВС Юрий Игнат.