Сегодня утратили силу все ограничения, наложенные на Иран резолюцией 2231 Совета безопасности ООН. Их список будет удален с сайта Объединенных наций.

Об этом написал в Х заместитель главы иранского МИД Али Багери Кяни.

"На сегодняшний день все ограничения, наложенные на физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2231, в том числе положения о заморозке иранских активов, завершают свое действие, и их список будет удален с сайта ООН. Также утрачивают свою силу санкции, несправедливо наложенные на импорт и экспорт баллистических ракет в и из Ирана. Все национальные и региональные ограничения, введенные против исламской республики на основании резолюции 2231, также должны быть отменены. Сохранение в силе этих мер прямо нарушает положения самой резолюции", - написал Багери Кяни.

Между тем вчера в Совете Евросоюза заявили, что ЕС отказывается снимать санкции с Ирана после 18 октября, как изначально предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Причина такого решения - невыполнение Ираном обязательств в рамках СВПД.

А в середине сентября министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Евросоюз, что не будут снимать санкции с Ирана 18 октября. По их словам, Тегеран не соблюдает свои обязательства с 2019 года, и эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров.

Ранее британская разведка прогнозировала, что после истечения срока действия резолюции Иран начнёт поставки ракет в РФ. А в МИД РФ уже заявили, что такие поставки "более не требуют предварительного согласования в СБ ООН".

Также разведка отмечала укрепление партнерства Тегерана и Москвы.

Еще на Западе утверждали, что войска РФ стреляют из "Градов" иранскими ракетами типа "Араш".