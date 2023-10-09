Иранские дроны-камикадзе были ключевым элементом для россиян, чтобы наносить дальние удары по Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети X (ранее Twitter).



По данным британской разведки, партнерство России и Ирана в последние годы укрепилось, чему способствовало вторжение РФ в Украину. Международная изоляция вынудила Россию перенаправить свои внешнеполитические усилия в сторону ранее менее желательного партнерства, чтобы получить дипломатическую, экономическую и военную поддержку. В настоящее время это соглашение расширено и теперь включает сборку и производство иранскихбеспилотников по лицензии на предприятии в России.

В сводке отмечается, что российско-иранские дипломатические и экономические связи также активизировались. Взаимодействие России с Ираном посредством многонациональных форумов почти наверняка усилится после недавнего вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества и его приглашения присоединиться к экономическому форуму БРИКС.

Также Тегеран недавно заявил, что Россия инвестировала в Иран 2,76 млрд долларов в 2022-2023 годах.

"Экономические связи, скорее всего, будут углубляться, поскольку Россия стремится смягчить последствия санкций", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, по данным военного портала Defence Express, сентябрь 2023 года стал рекордным по количеству атак "Шахедов" в Украине. Было выпущено 503 дрона, сбить удалось 396.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия доработала "Шахеды", чтобы они были сильнее защищены от средств радиоэлектронной борьбы.