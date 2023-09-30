За сентябрь только на юге Украины было сбито около 300 российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Espresso.tv.

По словам Гуменюк, часто атаки БПЛА комбинируются с ракетными ударами. По её словам, при этом сбивается 70-80% целей, что заставляет россиян придумывать новые способы.

"Вполне вероятно, что в течение таких атак также происходит подбор тактики будущих ударов. Потому что очевидно, что враг анализирует, как и мы, результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на данном этапе демонстрируют 70-80% отражений, поэтому противник будет выискивать новую тактику ", - резюмировала Гуменюк.

Напомним, сегодня во время ночной атаки РФ силами ПВО было уничтожено 30 из 40 "Шахедов", выпущенных по Украине.

Война в Украине идет уже 584-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Запад хочет нарастить производство оружия в Украине. В России подписали указ об осеннем призыве на срочную службу в армию. Военные телеграм-каналы сообщают, что РФ пытаются продвигаться у Новопрокоповки.

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