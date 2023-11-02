Разведка США на данный момент полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с данными американской разведки по региону.

По его информации, Тегеран знает, что если шиитское движение "Хезболла" добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия.

Ранее в Иране предупредили о готовности без раздумий нанести ракетный удар по Хайфе.

Такое заявление сделал заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави, сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, если это будет необходимо и будет отдан приказ, Иран нанесет удар по северному израильскому портовому городу "без колебаний".

По его словам, Израиль дает неверные данные о числе ракет, перехваченных системой ПВО "Железный купол" - Фадави утверждает, не приводя доказательств, что эта доля составляет всего 30%.

"Америка создала Израиль для своей безопасности, и, если она почувствует опасность для себя, то легко им пожертвует", - добавил он.

Ранее Иран отказался пообещать Вашингтону нейтралитет в конфликте Израиля и Палестины, а также пригрозил Штатам после атаки Израилем сектора Газа.