В США успешно испытали на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико новую высокоточную ракету для системы M142 (HIMARS) Precision Strike Missile Increment 1 или PrSM, которой в будущем планируют заменить ракеты ATACMS. Испытания оружия прошли на малой дальности.

Об этом пишет ресурс Breaking Defence.

В публикации говорится, что компания Lockheed Martin разрабатывала PrSM Increment 1 в течение нескольких лет, а успешные испытания с использованием в качестве платформы установки HIMARS были проведены в понедельник, 13 ноября.

"Предварительные результаты испытаний показывают, что ракета Precision Strike Missile Increment 1 показала номинальные результаты с точки зрения прогнозируемой траектории полета, летальности, угла поражения и высоты разрыва. Окончательный отчет о летных испытаниях ожидается в декабре 2023 года", - сообщили американские военные.

Ракету PrSM запустили на дистанцию около 85 км. Это самая короткая дальность полета, при которой образец демонстрирует постоянную точность системы от запуска до поражения цели.

"Хотя полет на малую дальность не является основной задачей PrSM, он представляет собой наиболее напряженную и динамичную среду для ракеты, поскольку она маневрирует на сверхзвуковой скорости для сближения с целью", - отметили в Lockheed Martin.

Эксперты уточняют, что начальная версия PrSM заменит армейскую тактическую ракету MGM-140 (ATACMS) и будет поражать цели на расстоянии не менее 500 км, а в качестве платформы выступят установки HIMARS и реактивные системы залпового огня M270A2.

Также американские оружейники работают над версией ракет PrSM Inc 4, которые смогут летать на расстояние более 1000 км, что, возможно, вдвое больше, чем у варианта Inc 1, говорится в публикации.

Ранее мы писали, что недавно в США сообщили о неудачном испытании баллистической ракеты Minuteman III. Заявляется, что во время испытания из-за обнаружения аномалии после запуска ракету взорвали.

А в прошлом месяце США провели подземные испытания с химическим взрывом на ядерном полигоне в Неваде.