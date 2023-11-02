В США не удались испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом говорится на официальном сайте базы космических сил ВВС США в Ванденберге.

Заявляется, что во время испытания из-за обнаружения аномалии после запуска ракету взорвали.

Кроме того, командование ВВС США подтвердило, что безопасным образом уничтожило межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевой части.

Отмечается, что аномалией можно назвать "любое неожиданное событие во время испытаний". Что именно стало причиной аномалии в этот раз, установят при проведении тщательного анализа, говорится в сообщении.

Известно, что максимальная дальность полета Minuteman III достигает 13 тысяч километров. Также подобные испытания проводились уже более 300 раз.

Напомним, что 19 апреля в США уже проводили испытательный пуск этой межконтинентальной баллистической ракеты, и тоже без боевой части. Тогда ее запуск тоже происходил с базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния.

А весной 2022 года власти США отменили испытательный пуск ракеты Minuteman III, который до этого планировалось лишь отложить на фоне напряженности с РФ.